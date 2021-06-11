Развитие диалога между TRACECA и Туркменистаном поспособствует укреплению сотрудничества в Евразии

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие диалога между TRACECA и Туркменистаном будет способствовать укреплению сотрудничества в Евразии.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Постоянный секретариат межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA, сказал генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Были обсуждены такие вопросы, как развитие транспортно-транзитного потенциала коридора, возможности международного транспортного сотрудничества Туркменистана со странами ТРАСЕКА, а также дальнейшие шаги по обеспечению активной интеграции и расширенного участия Туркменистана в деятельности TRACECA.

Кроме того, были отмечены основные направления инициатив TRACECA, в числе которых преодоление последствий пандемии COVID-19, постоянный мониторинг принимаемых мер на национальном уровне и оперативное содействие устранению очередей на границах стран TRACECA, улучшение процедур пересечения границ, цифровизация коридора, внедрение электронных транспортных документов, гармонизация требований к условиям перевозок, развитие контейнерных грузоперевозок, определение конкурентоспособных тарифов и льготных условий.

В свою очередь, Мередов отметил особую важность, которую придает Туркменистан программе TRACECA.

«Туркменистан был, есть и будет надежным партнером программы TRACECA», - подчеркнул он.

Министр озвучил готовность Туркменистана возобновить межрегиональный диалог по новым векторам сотрудничества и необходимость активизации сотрудничества.

Он также проинформировал генерального секретаря TRACECA о транспортных и логистических возможностях, маршрутах и проектах, участником которых является Туркменистан. Одним из стратегически значимых инфраструктурных проектов для Туркменистана является Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор), пролегающий по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Стороны пришли к единому мнению о необходимости совместной поэтапной реализации достигнутых договоренностей по углублению сотрудничества и проведения детальных консультаций в рамках официального визита генерального секретаря ПС МПК TRACECA в Туркменистан, который состоится в ближайшее время.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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