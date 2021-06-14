Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана примет участие в конференции по исследованию космоса

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев примет участие в международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Как сообщает в понедельник Trend об этом говорится в заявлении российской госкорпорации «Роскосмос».

По ее данным, первый день конференции предусматривает молодежную программу, в рамках которой молодые специалисты пообщаются друг с другом и представят свои проекты. Официальная церемония открытия GLEX-2021 и специализированной выставки намечены на 15 июня.

В рамках конференции запланированы пленарные заседания, тематические секции и переговоры. В GLEX-2021 примут участие представители 59 стран, в том числе Китая, США, Мексики, Бразилии, которые представят более 500 докладов. Свое участие в конференции подтвердили министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, министр науки, инноваций и высшего образования Испании Педро Дуке, генеральные директора итальянского, мексиканского, малайзийского, израильского, южноафриканского, норвежского и румынского космических агентств.

Основная цель GLEX-2021 - собрать вместе ученых, инженеров, конструкторов из разных стран, которые стремятся изучать и осваивать космос, хотят поделиться своими мыслями и планами, готовы обсуждать их с коллегами.

Отметим, что международная конференция по исследованию космоса GLEX-2021 открывается 14 июня в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Она продлится до 18 июня.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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