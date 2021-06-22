Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии коридора

Транспорт 22 июня 2021 11:37 (UTC+04:00)
Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии коридора

БАКУ /Trend/ - Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии этого транспортного коридора.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев обсудил с генеральным секретарем ТРАСЕКА Асетом Асавбаевым текущее состояние сотрудничества в рамках ТРАСЕКА.

В ходе встречи были обсуждены реализуемые приоритетные проекты и инициативы по повышению конкурентоспособности этого транспортного коридора, а также перспективы дальнейшего развития.

Отметим, что стороны договорились о сотрудничестве в сферах расширения географии ТРАСЕКА, цифровизации коридора, развития мультимодальных перевозок, повышения конкурентоспособности контейнерных перевозок, о разработке новых проектов, которые могут способствовать привлечению дополнительных грузопотоков в коридор, а также продолжении усилий по продвижению коридора ТРАСЕКА на двустороннем и международном уровнях.

Набиев подчеркнул, что эта платформа сотрудничества, созданная в 1998 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, имеет большое значение для Азербайджана, и страна активно участвует в ее деятельности.

В свою очередь генеральный секретарь ТРАСЕКА коснулся на встрече вопросов, связанных с Основным многосторонним соглашением о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, усилением деятельности организации, инициативами и новыми проектами, выдвинутыми и обсуждавшимися во время председательства Азербайджана в Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, сотрудничеством с Европейским союзом и других вопросов.

Отметим, что встреча состоялась 21 июня 2021 года и в ней также участвовал национальный секретарь Межправительственной комиссии ТРАСЕКА по Азербайджану Руфат Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

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