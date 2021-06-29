БАКУ /Trend/ - Французская компания Schneider Electric предлагает Азербайджану «зеленые» решения в сфере развития железных дорог.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный менеджер компании Schneider Electric по странам Центральной Азии Дан Влашеану в ходе мероприятия «Повышение эффективности электроснабжения железнодорожного транспорта и тяговой системы электровозов» в Баку.

Как отметил Влашеану, Schneider Electric обеспечивает ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) современными технологиями и инновационными решениями. По его словам, решения компании позволяют централизовать и автоматизировать процесс управления поездами.

«В соответствии со стратегией национального развития Азербайджана мы предлагаем стране «зеленые» решения, которые способствуют экологичному развитию этой отрасли. Кроме того, мы посредством наших технологий делаем инфраструктуру железных дорог более устойчивой и надёжной», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)