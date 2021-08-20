В Узбекистане будут применяться нулевые ставки таможенной пошлины на импорт грузовиков

В Узбекистане до 1 января 2025 года обнулили таможенную пошлину и утилизационный сбор на импорт грузовиков, передает Trend со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.

Согласно постановлению президента, в целях дальнейшего обновления и модернизации парка автотранспортных средств субъектов предпринимательства, занятых на перевозках грузов автомобильным транспортом и создания благоприятной конкурентной среды для отечественных грузоперевозчиков, вводятся дополнительные меры по их поддержке.

В частности, до 1 января 2025 года будут применяться нулевые ставки таможенной пошлины, утилизационного сбора и автотранспортных сборов за приобретение автотранспортных средств при импорте в Узбекистан следующих транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, с момента выпуска которых прошло не более семь лет:

автотранспортные средства (коды ТН ВЭД 8701 20, 8704 22) за исключением самосвалов, соответствующие требованиям экологического класса «Евро-5» и выше;

прицепы и полуприцепы (коды ТН ВЭД 8716 31, 8716 39).

Также до 1 января 2025 года освобождаются от обязательной сертификации при импорте в Узбекистан следующие транспортные средства, произведенные в странах Европейского Союза, с момента выпуска которых прошло не более семь лет:

грузовые и специальные автотранспортные средства, соответствующие требованиям экологического класса «Евро-5» и выше;

прицепы и полуприцепы, используемые для перевозки грузов автомобильным транспортом.