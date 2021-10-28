Siemens намерен участвовать в модернизации железнодорожных технологий в Узбекистане

БАКУ / Trend / - Компания Siemens намерена участвовать в модернизации железнодорожных технологий в Узбекистане.

Об этом представитель Siemens сказал Trend.

"Это направление охватывает широкий спектр. У Siemens большой опыт и широкое портфолио решений для модернизации железнодорожной отрасли Узбекистана,"- отметил представитель.

Также Siemens намерен участвовать в устойчивом развитии экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в Узбекистане.

"Эта тема сейчас актуальна во всем мире, правительство Узбекистана понимает ее важность. В стране этому уделяется все больше внимания. Siemens очень серьезно занимается внедрением принципов устойчивого развития на протяжении последних лет,"- заявил представитель.

Он отметил, что сейчас в Узбекистане идет интенсивное развитие экономики, в том числе в плане цифровизации. При этом правительство Узбекистана наметило очень амбициозные цели по увеличению ВВП до уровня развитых стран к 2030 году.

"Это потребует серьезных усилий и существенных инвестиций в инфраструктуру, энергетику и в подготовку квалифицированных специалистов. При этом важно опираться на опыт лидеров, а Siemens находится в авангарде цифровизации промышленности и предлагает самые передовые решения. К тому же компания готова оказывать содействие в подготовке специалистов и повышении их квалификации – это один из ее стратегических приоритетов в Узбекистане," – сказал представитель.

Он добавил, что Siemens уже начал эту работу несколько лет назад и намерен ее продолжать. Поэтому партнерство между Siemens и Узбекистаном открывает большие перспективы для обеих сторон, и компания надеется, что сможет внести весомый вклад в модернизацию экономики Узбекистана и развитие страны.