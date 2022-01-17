Туркменистан намерен присоединиться к договорам Организации сотрудничества железных дорог

БАКУ /Trend/ - Туркменистан ведет работу по присоединению к соглашениям Организации сотрудничества железных дорог о международном транзитном тарифе и едином транзитном тарифе, сообщает Trend со ссылкой на Orient news.

Присоединившись к этим соглашениям, Агентство железных дорог Туркменистана сможет разработать удобную площадку для согласования единых тарифов, упростить транзит по маршруту Китай-Европа, усовершенствовать транспортно - логистическую систему страны и расширить географию транзитных железнодорожных перевозок.

Сторонами соглашения о международных транзитных тарифах являются Азербайджан, Россия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Украина, Монголия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Внутренние грузоперевозки составляют большую часть перевозок железнодорожным транспортом в Туркменистане, а трансграничные перевозки - около четверти от общего объема. Но поскольку Туркменистан расположен рядом с крупными потенциальными рынками и имеет доступ к железнодорожным и мультимодальным транспортным путям для поддержки международной торговли, у него есть возможность в будущем увеличить эти перевозки.