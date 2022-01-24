Еще одна российская авиакомпания начала выполнять прямые рейсы в Баку
БАКУ /Trend/ - Еще одна российская авиакомпания начала выполнять прямые рейсы в Азербайджан.
Как сообщили в понедельник Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев, авиакомпания "Азимут" выполняет с 21 января рейсы по маршруту Ростов-на-Дону - Баку - Ростов-на-Дону.
Самолеты авиакомпании реализуют рейсы каждую неделю - по пятницам.
"Вылет из Ростова-на-Дону - в 08:00 (GMT +3), посадка в Баку - в 11:10 (GMT +4), вылет из Баку - в 12:10, посадка в аэропорту Ростова-на-Дону - в 13:15", - сказали в аэропорту.
Напомним, что прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Баку выполняет по воскресеньям и российский авиаперевозчик Nordwind.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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