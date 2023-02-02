Damen Shipyards Group готов помочь Азербайджану в строительстве танкеров и сухогрузов (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Голландская судостроительная компания Damen Shipyards Group имеет большой опыт в строительстве и доставке танкеров, сухогрузов и паромов и может внести свой вклад в развитие этой сферы в Азербайджане, сказали в четверг в компании в ответ на запрос Trend.

"Damen Shipyards Group передала азербайджанским заказчикам несколько судов, и мы нацелены на расширение нашего сотрудничества. На данный момент мы ведем переговоры", — сказали в компании.

В Damen сообщили, что компания объединяет 35 судостроительных и судоремонтных заводов, расположенных в разных странах мира, в том числе 15 верфей в Нидерландах, где находится штаб-квартира компании. Остальные 20 верфей расположены в Польше, Румынии, Турции, Катаре, Китае, Вьетнаме, ЮАР, ОАЭ, Сингапуре. Компания также имеет совместные предприятия во многих других странах. Сегодня в компании работает более 11 тысяч сотрудников.

"Помимо судостроения на собственных верфях по всему миру, Damen Shipyards Group имеет большой опыт строительства на местных верфях по лицензии Damen. Damen предоставляет лицензию и инженерный пакет, компоненты корабля, а также осуществляет надзор за процессом строительства, обеспечивая передачу судостроительных технологий и гарантируя отличное качество. Благодаря этой проверенной концепции на местных верфях по всему миру реализовано более 1000 проектов. Среди этих проектов - строительство различных типов кораблей в Албании, Италии, Бразилии, Вьетнаме, фрегатов в Мексике и Индонезии и строительство патрульных кораблей в Южной Африке для их ВМС. Кроме того, Береговой охране США были поставлены многочисленные пакеты лицензий на проектирование", - сказали в компании.

Отметим, что 17 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным директором и акционером Damen Shipyards Group Арнаутом Даменом.

Арнаут Дамен сообщил о начале реализации проектов в Азербайджане и рассказал о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение тем, что компания Damen Shipyards Group приступила недавно к реализации проектов в Азербайджане.

На встрече было подчеркнуто наличие хороших возможностей для проведения компанией более широкого объема работ в Азербайджане.

Отметив, что Азербайджан превратился в важную транзитную страну, глава государства подчеркнул, что объем проходящих через территорию нашей республики грузов вырос на 75 процентов. Президент Ильхам Алиев сказал, что с учетом всего этого в Азербайджане есть потребность в увеличении количества танкеров, сухогрузов и паромов. В этой области также имеется хороший потенциал для сотрудничества с компанией Damen Shipyards Group.

На встрече также были обсуждены возможности производства различных кораблей и для Военно-морских сил Азербайджана.