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AZAL открывает рейсы из Баку в Душанбе

Транспорт Материалы 5 апреля 2023 17:50 (UTC +04:00)
AZAL открывает рейсы из Баку в Душанбе

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БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, в мае открывает рейсы из Баку в столицу Таджикистана, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

С 30 мая рейсы из Баку в Душанбе и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам, вторникам и четвергам.

Душанбе - это не только столица, но и самый крупный город Таджикистана, который обладает восточной экзотикой и среднеазиатской харизмой.

Билеты по данному направлению можно приобрести на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az или через мобильное приложение Buta Airways.

Пресс-служба авиакомпании Buta Airways

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