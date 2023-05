Компания Silk Way West Airlines получила сертификат IATA CEIV Lithium Batteries

БАКУ/Trend/ - Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, успешно прошла процесс сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по CEIV Lithium Batteries.

Silk Way West Airlines занимает передовую позицию в своей отрасли и принимает все необходимые меры для защиты операционной деятельности. Сертификация CEIV Lithium Batteries способствует еще большему расширению возможностей авиакомпании, а также укреплению доверия клиентов и партнеров. Получение данного сертификата подтверждает, что Silk Way West Airlines внедрила необходимые процессы и практики для снижения соответствующих рисков, и соблюдает самые строгие требования.

Сертификация CEIV Lithium Batteries — это глобально признанный стандарт, разработанный со стороны IATA для обеспечения безопасного и надежного обращения с литиевыми батареями по всей цепочке поставок и имеет целью добиться стандартизации масштабов, глубины и качества проводимых оценок.

«Наша команда успешно прошла все этапы сертификации, и сегодня с гордостью можем заявить, что IATA признает процесс перевозки литиевых батарей Silk Way West Airlines», — сказал Дарко Вучич, вице-президент по корпоративному обеспечению и контролю качества Silk Way West Airlines. «Мы расширили наши знания о руководстве IATA по DGR, внедряя новейшие стандарты и практики, связанные с безопасной транспортировкой и обращением с литиевыми батареями. Таким образом в дальнейшем мы улучшим показатели безопасности путем оценки рисков. Преимуществом для нас, помимо усовершенствований процедур по транспортировке литиевых батарей, является то, что мы продолжаем придерживаться самых высоких стандартов».

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

