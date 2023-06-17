Динамика роста грузоперевозок по Среднему коридору сохранится на ближайшие 10 лет

БАКУ /Trend/ - Динамика роста грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту сохранится на ближайшие 10 лет.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов.

По его словам, рост перевалки грузов по этому маршруту отмечается ежегодно.

"Так, если в 2022 году по ТМТМ было перевалено свыше 33 тысяч TEU-контейнеров или 1,5 миллиона тонн, то в нынешнем году мы прогнозируем рост перевалки контейнеров по ТМТМ более чем на 20 процентов - до 40 тысяч TEU, а рост объема перевалки прогнозируется на уровне 35 процентов - до двух миллионов тонн. Мы также в среднесрочной перспективе (5-10 лет) прогнозируем динамичный и ежегодный рост перевалки грузов через ТМТМ. Объяснением тому является высокий спрос на коридор, заинтересованность стран как в участии в нашей ассоциации, так и перевалке грузов через него", - сказал он.

Абдикеримов подчеркнул, что в десятилетнем горизонте ожидается рост перевалки контейнеров до более чем 150 тысяч TEU в год.

Отметим, что в ближайшие пять лет в инфраструктуру и повышение эффективности процессов ТМТМ будет инвестировано около пяти миллиардов евро. Этот маршрут играет важную роль в интеграции производителей в Центральной Азии с мировыми рынками в направлении Турции, стран Северной Африки и Южной Европы.

Цель данного маршрута заключается в обеспечении транзита грузов через такие страны, как Китай, Казахстан, через Азербайджан, Грузию, Турцию, Украину, Польшу, Румынию. Эти восемь стран ведут работу в рамках проекта с 2017 года.