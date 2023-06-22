Пришло время обсудить процесс цифровизации Среднего коридора - ЦАЭРК

БАКУ /Trend/ - Сейчас настало время обсудить процесс цифровизации Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава департамента по Стратегическому планированию и развитию Центра анализа и коммуникации экономических реформ Азербайджана Аяз Мусеибов в ходе международного семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

"Некторое время назад мы обсуждали важность Среднего коридора в период пандемии COVID-19 и российско-украинской войны.

Сейчас самое подходящее время для рассмотрения вопроса о цифровизации Среднего коридора и тех новых перспектив, которые могут открыться для стран Вышеградской группы и Азербайджана", - сказал Мусеибов.

Он также отметил, что Азербайджан предпринимает шаги для улучшения цифровой инфраструктуры в стране.

"После освобождения Восточного Зангезура Азербайджан принял новый подход к развитию этого региона, внедрив концепцию "умного города". Вся повседневная жизнь жителей этого региона будет строиться вокруг принципов и технологий "умного города", - подчернкул Мусеибов.

Он добавил, что на данный момент обсуждается привлечение прямых инвестиций в цифровую сферу Азербайджана.

Отметим, что семинар посвящён проблемам, связанным с энергетическим кризисом на фоне российско-украинской войны и способам их решения, а также вызовам, которые представляет будущая технологическая трансформация для стран Вышеградской группы и Азербайджана.

В семинаре принимают участие эксперты и официальные лица из Азербайджана, Словакии, Польши и Венгрии, представители дипломатического корпуса.