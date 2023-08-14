Будет подписана дорожная карта по развитию ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев ознакомил министра транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашада Набиева с проектом дорожной карты по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который планируется к подписанию его участниками, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, документ разработан в рамках поручения премьер-министров Казахстана и Азербайджана по итогам июньской встречи. В нем учтены рекомендации по комплексному развитию перевозок, отраженные в аналитическом отчете Европейского банка реконструкции и развития о транспортной связности Европы и Центральной Азии.

Марат Карабаев отметил успехи и достижения обеих стран в развитии Среднего коридора. Он подчеркнул, что расширение транзитного потенциала является приоритетной задачей в укреплении дружественных отношений прикаспийских государств.

Отметим, что делегация из Казахстана, которую возглавил министр Карабаев, посетила Бакинский международный торговый порт и припортовые станции, Бакинский судостроительный завод, Абшеронский логистический центр, порт Говсаны, станцию Баш-Алят, а также столичный железнодорожный вокзал, где министр ознакомился с пассажирскими вагонами швейцарской компании Stadler.