ТМТМ неустанно расширяется - генсек Международной ассоциации ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский транспортный маршрут (ТМТМ) неустанно расширяется и развивается.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный секретарь Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов на Экономическом форуме СПЕКА 2023 в Баку.

"Наш коридор изначально охватывал Казахстан, Азербайджан и Грузию, но на данный момент он также охватывает такие страны, как Китай, Турция, Украина, Польша, Румыния, Болгария, Литва и Сингапур", - подчеркнул он.

По его словам, на данный момент пропускная способность коридора составляет 6 миллионов тонн груза и 80 тысяч контейнеров ДПМ в год.

"Наши планы на ближайшее будущее включают в себя установление конкурентоспособных тарифных ставок и их закрепление на долгосрочный период", - добавил он.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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