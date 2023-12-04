В Азербайджане завершен ремонт танкера "Президент Гейдар Алиев"

БАКУ /Trend/ - Завершен ремонт танкера "Президент Гейдар Алиев", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно данным ASCO, в ходе ремонта на судоремонтно-строительном заводе "Зых" были отрегулированы головной и вспомогательный двигатели танкера, лопастной вал, заменено на новое некоторое электрооборудование. Одновременно были выполнены работы по монтажу труб на палубе и в машинном отделении.

Следует отметить, что на танкере установлены терминал спутниковой связи нового типа "Inmarsat-C Sailor 6110 SSAS/LRIT", 1 спидометр LAQ в области связи и электрорадионавигации, а также проведен капитальный ремонт командно-вещательной установки.

Кроме того, отремонтированы жилые помещения экипажа, выполнена трехслойная покраска подводной и надводной частей танкера, головной палубы и надстройки.

Напомним, что танкер длиной 149,9 метра и шириной 17,3 метра имеет грузоподъемность 13 тысяч тонн.

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