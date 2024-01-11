Из Сианя в Алят оперативно доставлена партия контейнеров

БАКУ/Trend/ — Партия контейнерных грузов из китайского города Сиань доставлена в порт Алят из казахстанского порта Актау, передает в четверг Trend со ссылкой на ООО "ADY Konteyner".

Время в пути от Сианя до Алята составило 11 дней, через Каспий партия из 55 контейнеров (электромобили, стройматериалы, продукция трубопроката и другие грузы) была транспортирована фидерным судном "Беркут". Каждый контейнер весит 40 футов.

Приемка контейнеров осуществлена Абшеронским логистическим центром.

Отметим, что Казахстан и Азербайджан заинтересованы в перевалке контейнеров из Китая и способны обеспечить транзит до 600-800 тысяч контейнеров в год в перспективе (в 10 раз больше текущей годовой перевалки).

Такого рода грузы идут по международному коридору TRACECA, функционирующему больше 30 лет.

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