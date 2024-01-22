Инвестиции в космическую отрасль Азербайджана окупились и уже приносят прибыль

БАКУ /Trend/ — Успешная реализация Азербайджаном программы развития космической отрасли позволила ему занять свою нишу в этой сфере и фактически начать получать прибыль, сообщает Trend.

По информации министерства транспорта и цифровых технологий страны, "Азеркосмос» занял уникальную позицию на мировом и региональном рынке спутниковых услуг, предоставляя услуги более чем 200 клиентам из 50 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии посредством телекоммуникационных спутников и космических решений, и это служит укреплению и развитию экономики Азербайджана.

Министерство подчеркивает, что оказывая телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги, Азербайджан заработал более 550 миллионов манатов. "В 2023 году полностью погашены кредитные обязательства на общую сумму 206,2 миллиона долларов США. Из них 116,6 миллиона долларов - по производству первого в Азербайджане телекоммуникационного спутника "Azerspace-1" и 89,6 миллиона долларов - по орбитальным услугам", — отмечено в сообщении.

Напомним, что в настоящее время в Главном центре управления спутниками в Баку обслуживают около 20 наземных станций, принадлежащих различным международным компаниям. Продолжается и партнерство между "Азеркосмосом" и Агентством космических программ ЕС в расширении Европейской службы геостационарной навигации (EGNOS), в Главном центре управления размещены спутниковые антенны различных европейских государств.