В Европарламенте обсужден новый участок Виа Карпатия, соединяющий Балтийское море с Каспийским морем (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Европейском парламенте в Брюсселе член Европарламента от партии «Право и справедливость» (PiS) Польши Томаш Порейба провел круглый стол, посвященный новому участку Виа Карпатия, важнейшего дорожного коридора вдоль восточной границы Евросоюза по оси Север-Юг, соединяющего Балтийское море с Эгейским, Черным и Адриатическим морями, сообщает Trend.

Во встрече приняли участие заместитель главы Кабинета Еврокомиссара по транспорту Пабло Фабрегас Мартинес, глава постоянной делегации Турции в ЕС, посол Фарук Каймакчи, глава представительства Азербайджанской Республики при Европейском Союзе посол Вагиф Садыгов, заместитель главы миссии Грузии при Европейском Союзе Бидзина Джавахашвили, и член партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий.

«В условиях пандемии COVID-19, войны в Украине и нестабильности на Ближнем Востоке нам необходимо диверсифицировать транспортные маршруты, чтобы иметь гораздо более устойчивую и стабильную транспортную сеть. Транспорт соединяет предприятия, разные части регионов и граждан, а также делает это взаимодействие гораздо более плавным. Это не только основа нашей экономики, без транспорта никакая деловая торговля не возможна», - сказал Пабло Фабрегас Мартинес.

Томаш Пореба отметил, что коридор Виа Карпатия, начинающийся в Клайпеде и проходящая через Каунас, Белосток, Люблин, Жешув, Кошице, Мишкольц, Дебрецен, Орадя, Лугой до Калафата/Констанцы, Свиленграда и Салоников, является самой короткой магистралью с севера на юг.

Он напомнил, что идея строительства этой международной автомагистрали была выдвинута сначала Польшей, а затем к ней присоединились шесть других государств-членов ЕС (Литва, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Греция).

«Благодаря нашим общим усилиям, Виа Карпатия сегодня является самым важным транзитным маршрутом в восточных регионах Европы. Он был полностью признан институтами Европейского Союза, и, следовательно, все участки дороги были включены в сеть TEN-T. Наступил подходящий момент для расширения транспортного сообщения через Турцию и Грузию до Азербайджана, чтобы охватывать Каспийское море", - подчеркнул Пореба.

Говоря о новом участке Виа Карпатия – Кавказском дорожном коридоре – Пореба заявил, что он откроет прямой доступ из Турции и стран Кавказа (Армении, Азербайджана и Грузии) к Балтийскому морю.

«Этот проект будет способствовать развитию региона и значительно ускорит его экономический рост», - подчеркнул он.

Посол Турции Фарук Каймакчи заявил, что возможность легко добраться до стран Северной Европы привлечет инвестиции и создаст благоприятную деловую и промышленную среду для крупных компаний, а также для малых и средних предприятий.

«Это приведет к созданию рабочих мест, снижению безработицы и улучшению условий жизни наших граждан. Турция готова активно сотрудничать с ЕС в этом вопросе», - добавил он.

Посол Азербайджанской Республики Вагиф Садыгов подчеркнул, что в контексте энергетической безопасности этот новый международный дорожный коридор имеет решающее значение для заинтересованных стран.

«Соединение Каспийского моря и Южного Кавказа с ЕС должно стать вопросом стратегической важности для обеих сторон», - добавил он.

Заместитель главы грузинской миссии Бидзина Джавахашвили заявил, что Тбилиси приветствует транспортные планы и готов сотрудничать для их реализации.

По словам депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турала Гянджалиева, новое дорожное сообщение между Каспием и Евросоюзом не только ускорит экономическое развитие Южного Кавказа, но может стать важным элементом политического сотрудничества и нормализации ситуации в регионе. Он отметил, что это также прекрасная возможность для Европы построить прочные отношения с Азербайджаном и воспользоваться его растущей ролью и экономическим потенциалом.

«Мы должны подчеркнуть важность Виа Карпатия, проходящего по оси Север-Юг между Балтийским, Эгейским, Черным и Адриатическим морями, тем самым вписываясь в процесс продвижения экономического и территориального единства Европейского Союза, а также способствуя социальному и экономическому развитию Центральной и Южной Европы. Такие страны, как Турция и Азербайджан, играют важную роль в превращении этих коридоров из проектов в реальность. ЕС должен продолжать инвестировать и играть ведущую роль в проектах трансрегиональных торговых коридоров. Эта взаимосвязь повышает конкурентоспособность европейских товаров и продуктов», - заявил Рышард Чарнецкий.

Что касается продолжающихся переговоров о дальнейшем расширении сети TEN-T на новые регионы, Пореба сказал, что нельзя останавливаться на достигнутом.

«Мы должны использовать эту возможность для продвижения новых перспективных дорожных проектов, соединяющих Балтийское море через семь европейских стран с Каспийским морем. Все страны готовы с точки зрения концепции, инфраструктуры, планов и идей. Они готовы улучшить сообщение. Пришло время действовать»,- заключил он.

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