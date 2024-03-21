Полная эксплуатация Среднего коридора обеспечит дальнейший рост китайско-азербайджанской торговли - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Полная эксплуатация Среднего коридора обеспечит дальнейший рост китайско-азербайджанской торговли.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью China Global Television Network (CGTN) заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Между двумя странами развиваются экономические и торговые отношения. Связующая составляющая также имеет решающее значение в торгово-экономических отношениях. Полный ввод в эксплуатацию Среднего коридора обеспечит дальнейший рост китайско-азербайджанской торговли», - сказал он.

Гаджиев отметил, что одним из вызовов является то, что Средний коридор проходит через территории множества стран.

«Здесь мы очень усердно и тесно работаем с нашими казахстанскими друзьями. В таком проекте, который проходит по территориям разных стран, возможность «одного окна» имеет решающее значение, особенно для китайских компаний, которые хотели бы перенаправить свои грузовые перевозки на европейский рынок. Мы уже работаем с Казахстаном, Грузией и хотели бы привлечь и наших китайских друзей», — отметил он.

Гаджиев добавил, что упрощение и стандартизация таможенных правил также важны.

«Мы приняли к вниманию и недавнее соглашение о Среднем коридоре, подписанное между Китаем и Казахстаном. Мы также думаем о подписании такого соглашения. Возможно, мы сможем подписать трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Китаем в этой сфере. Мы с нетерпением ожидаем развития концепций Китай + Центральная Азия и Китай + Центральная Азия + Азербайджан», - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.