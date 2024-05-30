Международная морская организация ООН о кризисе в Красном море

БАКУ/Trend/ - Международная морская организация (IMO) при ООН призвала к немедленному прекращению нападений на суда, проходящих через Красное море и Аденский залив и приняла соответствующую резолюцию на встрече в Лондоне, передает в четверг Trend со ссылкой на IMO.

Это первая резолюция, одобренная государствами-членами IMO по проблеме нападений на суда в Красном море с тех пор, как хуситы захватили корабль "MV Galaxy Leader" в ноябре 2023 года и удерживают в плену 25 членов экипажа этого судна.

"Нападения представляют прямую угрозу свободе передвижения по одному из важнейших водных путей мира, создавая значительные перебои в региональной и глобальной торговле. С ноября 2023 года в Красном море произошло порядка 50 нападений, в результате которых погибли десятки моряков. Безрассудные действия хуситов подвергают риску жизни невинных людей, препятствуют доставке гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, дестабилизируют ситуацию в регионе”, - говорится в резолюции.

Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул, что 176 государств-членов организации недвусмысленно осуждают эти безрассудные нападения.

“Морская индустрия поддерживает цепочки поставок, которые являются спасательным кругом для стран и населения по всему миру. То есть, коммерческие суда, перевозящие в том числе предметы первой необходимости, должны иметь свободное плавание, не стесненное геополитической напряженностью. Я призываю все правительства и соответствующие организации оказать максимальную помощь пострадавшим морякам и не жалеть усилий для поиска выхода из этого кризиса”, - добавил Домингес.

Отметим, что кризис судоходства в Красном море вынудил суда огибать мыс Доброй Надежды, что привело к увеличению продолжительности плавания и транспортных тарифов, что влияет и на цены грузов.

Азербайджан является членом IMO.

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