Рашад Набиев о целях саммита CANSO в Баку и роли Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Проведение Всемирного саммита по аэронавигации и 28-го ежегодного общего собрания CANSO в Баку демонстрирует растущее влияние и лидерство Азербайджана в авиационном секторе, отражая приверженность Азербайджана инновациям, совершенству и активному участию в международных авиационных организациях.

Как передает в среду Trend, об этом заявил в ходе открытия Всемирного саммита по аэронавигации CANSO 2024 в Баку министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Он поблагодарил руководство CANSO за доверие, оказанное Азербайджану и рассказал об истории сотрудничества с этой организацией.

"В январе 2024 года под эгидой CANSO в Баку прошел первый саммит генеральных директоров поставщиков аэронавигационного сервиса услуг Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии, на котором обсуждались совместные стратегии по улучшению аэронавигационного обслуживания, безопасности, эффективности и потенциала в регионе. Сейчас в июне в Баку проходит новая встреча на высшем уровне", - отметил Набиев.

По его словам, международное мероприятие 11-13 июня в Баку важно с точки зрения не только обсуждения вопросов в области управления воздушным движением, но и устойчивого будущего.

"У всех членов CANSO одно желание - достичь гармонии с нашей планетой. А путь к гармонии должен начинаться с понимания того, где мы сейчас находимся.

Согласно прогнозу IATA Global Air Transport Outlook, спрос на воздушный транспорт удвоится к 2040 году и будет расти в среднем на 3,4% в год. Авиационная отрасль мира взяла на себя четкие обязательства по достижению нулевых выбросов к 2050 году и это налагает дополнительную ответственность на нее", - подчеркнул Набиев.

Он упомянул, что страны-члены CANSO контролируют 90% мирового воздушного движения, и они должны использовать свой коллективный опыт и совместные усилия в качестве основы для будущего устойчивых и безопасных глобальных авиаперевозок.

Набиев напомнил, что организация активизировала усилия по оптимизации маршрутов полетов и снижению воздействия на окружающую среду за счет использования экологически чистого авиационного топлива.



"Оптимизация маршрутов полетов снизит потребление топлива и выбросы углекислого газа на 10%, а экологичное авиационное топливо может сократить выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла на 80% по сравнению с обычным авиационным топливом", - уверен министр.

Он упомянул, что такие инициативы, как программа CANSO GreenATM, направлены на минимизацию выбросов углекислого газа и продвижение экологически безопасных методов.

"Я рад сообщить, что сегодня, 12 июня, AZANS (структура AZAL по аэронавигации) намерена присоединиться к программе аккредитации CANSO GreenATM, что подтверждает нашу общую приверженность устойчивому развитию и инновациям в управлении воздушным движением", - сообщил министр.

Говоря об устойчивом развитии, он особо отметил предстоящий COP29 в Баку в ноябре этого года.

"Во время этой конференции мировые лидеры соберутся вместе, чтобы оценить прогресс и обсудить лучшие способы борьбы с изменением климата", - добавил он.

Отметим, что партнерство Азербайджана с CANSO – с момента получения статуса полноправного члена в 2005 году – имеет богатую историю, отмеченную значительными достижениями.

Благодаря своевременным действиям AZANS, полеты из Европы в Азию безопасно осуществляются по альтернативным маршрутам, что позволяет сохранять надежный воздушный коридор при наличии геополитической напряженности в соседних регионах.

Благодаря предоставлению авиационных услуг высокого уровня и расположению на пересечении основных воздушных маршрутов, транзитные перевозки через воздушное пространство Азербайджана с 2021 года увеличились в 3,5 раза, составив около 18 тысяч транзитных рейсов в месяц.

Воздушное пространство, управляемое AZANS, используется 209 различными авиакосмическими компаниями, в том числе практически всеми ведущими авиакомпаниями мира, что является показателем уверенности и доверия к авиационным возможностям Азербайджана.

"Важным моментом, который следует отметить, является то, что восстановление суверенитета Азербайджана над своей землей и небом дало AZANS возможность всесторонне контролировать воздушное движение в стране", - отметил Рашад Набиев.

По его словам, Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с CANSO.

"Наша цель – расширить сотрудничество с соседними странами на региональном уровне посредством совместных проектов, повысить эффективность и безопасность воздушного пространства. Наши инициативы также включают использование таких технологий, как большие данные и искусственный интеллект, для оптимизации и управления воздушным движением в соответствии с глобальными тенденциями цифровой трансформации в авиационном секторе", - подчеркнул министр.

Он также упомянул, что благодаря постоянному общению и сотрудничеству возможно достижение инноваций и прогресса.

"Пусть этот саммит, на который мы собрались в Баку, сыграет роль маяка для укрепления отношений сотрудничества. Это шанс завести новые связи и дружбу, которые будут способствовать достижению наших общих целей", - заключил министр.

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