Германия выделит грантовую помощь для строительства больниц в Кыргызстане, сообщает Trend со ссылкой на kabar.kg

В рамках официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Федеративную Республику Германия подписан пакет двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества в сфере дипломатических отношений, экономики и промышленности, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, образования, развития туризма и торгово-экономических отношений, в финансовой сфере.

В частности министром финансов КР Бактыгуль Жеенбаевой подписаны 3 соглашения на общую сумму 21 млн. евро.

«Согласно подписанным соглашениям на 13 млн. евро будет построена перинатальная больница в г.Оше, на 6 млн. евро - перинатальная больница в Таласе. Также дополнительно выделено 2 млн. евро к строящейся Бишкекской перинатальной больнице», - отметила Жеенбаева.

Как подчеркнула министр, выделяемые Германией средства являются грантовыми.

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