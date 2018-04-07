Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Дархан Калетаев возглавил Министерство по делам религий и гражданского общества. Д. Калетаев в разное время работал в качестве заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, первого заместителя председателя Народно-демократической партии «Нур Отан», управляющего директора Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», депутата Сената Парламента Республики Казахстан. На новой должности Калетаев сменил Нурлана Ермекбаева.

Экс-министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев стал помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности. На этом посту он сменил Владимира Жумаканова. В разное время Н. Ермекбаев занимал должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Китае, в Вьетнаме, КНДР по совместительству, помощника Президента РК и министра по делам религий и гражданского общества. Примечательно, что Ермекбаев уже занимал эту должность в 2014-2016 годы.

Председателем Высшего Судебного Совета РК стал Талгат Донаков. До назначения он занимал должность заместителя руководителя Администрации Президента РК. В разное время Донаков занимал должности председателя Совета по правовой политике при Президенте РК, председателя Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам, а также члена комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией, а также министра по делам государственной службы РК. На этой должности Донаков сменил Анатолия Смолина.

Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента РК. Алия Ракишева в разные годы занимала различные должности в Министерстве юстиции РК, являлась заведующей юридическим отделом аппарата и начальником административного управления - руководителем аппарата Центральной избирательной комиссии РК. С января 2013 года и по настоящее время Алия Ракишева работала заведующей государственно-правовым отделом Администрации Президента РК.

Алимхан Есенгельдиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан. Кроме того, Указом Главы государства Омиртай Битимов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.

В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства назначен новый руководитель. Им стал Арман Утегулов, который до назначения работал заместителем акима ЗКО. В 1998-2013 годы он занимал должности заместителя акима Казталовского, Каратобинского, Теректинского районов ЗКО, 2013-2014 годы - руководитель управления сельского хозяйства ЗКО.

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