Крупнейшая индийская компания инвестирует в птицеводство Казахстана

26 сентября 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая индийская компания "VENKY'S", обеспечивающая мясом птицы 90% индийского рынка, намерена инвестировать в Туркестанскую область Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба акимата (мэрия) Туркестанской области.

Данный вопрос был обсужден на встрече акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева с представителями индийской компании "VENKY'S".

На встрече глава региона отметил, что в области есть все возможности для развития сельского хозяйства.

"Мы готовы оказать поддержку со стороны акимата в развитии птицеводства и создании кластера. Инвесторам окажут помощь в вопросах земли и подведения инфраструктуры. Я думаю, что двусторонние проекты будут полезны как для Индии, так и для Казахстана. Мы готовы к совместной работе", - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

По словам генерального директора компании Магдума Муртуза Али Исмаила, совместные предприятия и проекты у компании есть не только в Индии, но и в США и Европе. В случае успешного завершения переговоров, они готовы начать работу в Туркестанской области.

Отмечается, что индийская компания планирует реализовать совместные проекты с ТОО "Ордабасы кус" и "Шымкент кус".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В СНГ до конца года пройдут четыре крупных учения
Центральная Азия 11:45
АБР повысил прогноз роста экономики Казахстана до 3,7% в 2018 году
Центральная Азия 11:23
Казахстан и Кувейт рассматривают возможность установления прямого авиасообщения
Казахстан 25 сентября 19:34
В Турции растет число зарегистрированных компаний с капиталом из государств Центральной Азии
Бизнес 25 сентября 17:42
Минсельхоз Казахстана выделит на уборку урожая дополнительные объемы дизтоплива
Казахстан 25 сентября 17:11
Канадские компании готовы инвестировать в нефтегазовые компании Казахстана
Энергетика 25 сентября 15:09
Лента новостей
Россия и США обсуждают возможные встречи парламентариев
Россия 11:57
Синтез азербайджанского мугама и французского джаза покорили Шанхай (ФОТО)
Культура 11:51
В СНГ до конца года пройдут четыре крупных учения
Центральная Азия 11:45
Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции Витебского мясокомбината
Беларусь 11:38
Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с де Мистурой вопросы сирийского урегулирования
В мире 11:32
Более 450 млн. просмотров! Господин "Быстрые пальцы" представит в Баку Awesome Piano (ВИДЕО)
Культура 11:27
Животноводческие госфермы в Туркменистане будут приватизированы
Бизнес 11:27
АБР повысил прогноз роста экономики Казахстана до 3,7% в 2018 году
Центральная Азия 11:23
Биржи Китая уверенно растут на снижении торговых опасений
Китай 11:03