Крупнейшая индийская компания инвестирует в птицеводство Казахстана

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая индийская компания "VENKY'S", обеспечивающая мясом птицы 90% индийского рынка, намерена инвестировать в Туркестанскую область Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба акимата (мэрия) Туркестанской области.

Данный вопрос был обсужден на встрече акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева с представителями индийской компании "VENKY'S".

На встрече глава региона отметил, что в области есть все возможности для развития сельского хозяйства.

"Мы готовы оказать поддержку со стороны акимата в развитии птицеводства и создании кластера. Инвесторам окажут помощь в вопросах земли и подведения инфраструктуры. Я думаю, что двусторонние проекты будут полезны как для Индии, так и для Казахстана. Мы готовы к совместной работе", - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

По словам генерального директора компании Магдума Муртуза Али Исмаила, совместные предприятия и проекты у компании есть не только в Индии, но и в США и Европе. В случае успешного завершения переговоров, они готовы начать работу в Туркестанской области.

Отмечается, что индийская компания планирует реализовать совместные проекты с ТОО "Ордабасы кус" и "Шымкент кус".

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