Казахстан назначает представителя по вопросам Каспийского моря

2 июля 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового представителя Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечено в сообщении, распоряжением Главы государства Аманжолова Зульфия Алтаевна, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря.

Напомним, что на данный момент вопрос о правовом статусе Каспийского моря весьма актуален. Вопрос о разграничении Каспия между пятью странами все также рассматривается.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сделка ОПЕК+ не повлияет на Казахстан - минэнерго
Энергетика 13:02
КТК-Казахстан закупает лакокрасочную продукцию
Тендеры 13:01
В Казахстане дорожает мясо
Экономика 12:20
В Казахстане введут в строй ряд объектов по производству возобновляемой энергии
Энергетика 11:13
Датская компания откроет свое представительство в Грузии
Бизнес 10:40
Армия Узбекистана - сильнейшая в Центральной Азии
Центральная Азия 1 июля 17:30
Лента новостей
Новые поезда уже запущены на линию «Бакинского метрополитена»
Экономика 16:08
NASA провело испытание системы аварийного прекращения полета корабля Orion
Другие страны 15:52
Бакинский метрополитен продолжает обновление вагонного парка
Общество 15:50
За время армянской оккупации, уже выросло одно поколение вынужденных переселенцев - докладчик ООН
Нагорно-карабахский конфликт 15:44
Программистов приглашают на Hackathon 2019
Экономика 15:41
В Грузии открылся Филиал Volvo Cars
Бизнес 15:28
Новый вид пауков из Австралии был назван в честь Карла Лагерфельда
Другие страны 15:25
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 15:08
В Азербайджане завтра завершается регистрация на конкурс по приему на работу учителей
Общество 15:05