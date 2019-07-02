Казахстан назначает представителя по вопросам Каспийского моря

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового представителя Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечено в сообщении, распоряжением Главы государства Аманжолова Зульфия Алтаевна, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря.

Напомним, что на данный момент вопрос о правовом статусе Каспийского моря весьма актуален. Вопрос о разграничении Каспия между пятью странами все также рассматривается.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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