Туркестанская область Казахстана лидирует по числу профинансированных проектов

Туркестанская область лидирует в стране по числу профинансированных проектов. Об этом было сказано на заседании Регионального проектного офиса по вопросам предпринимательства. Встреча прошла под руководством заместителя акима области Меиржана Мырзалиева, сообщает пресс-служба областного акимата, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

На заседании, где присутствовали руководители региональных филиалов банков второго уровня и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», были обсуждены ход реализации госпрограмм льготного кредитования «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса 2025».

На встрече было отмечено и о слаженной работе РПО по сопровождению проектов частных предпринимателей и улучшение доступности финансирования бизнеса.

К примеру, из 478 потенциальных проектов на сумму 51,4 млрд. тенге - 264 на сумму 24,4 млрд. тенге уже профинансированы различными институтами.

В свою очередь, представители Фонда Даму и областного управления предпринимательства отчитались об​ исполнении Программы «Дорожная карта бизнеса 2025». Отметим, бюджет Программы в текущем году увеличился на 23%, благодаря чему по итогам 11 месяцев текущего года финансовую поддержку получили порядка 350 бизнес-проектов.

Вместе с тем, Меиржан Мырзалиев указал на низкую активность региональных филиалов АО «ФРП «Даму» и БВУ. Кроме того, на заседании было сказано, что ряд банков второго уровня оказывают слабую финансовую поддержку предпринимателям.

Завершая встречу, заместитель акима области поблагодарил за слаженную работу членов РПО. Также руководителям финансовых институтов поручено более внимательно отнестись к финансированию бизнес-субъектов. Помимо этого, заинтересованным госорганам и организациям необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди предпринимателей по поводу внесенных изменений в условия госпрограмм.​