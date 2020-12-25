На новый режим обучения перейдут учащиеся столичных колледжей Казахстана

Со второго семестра в организациях профессионального и технического образования 8 223 обучающихся первых курсов перейдут на комбинированное обучение в соотношении 70% в штатном и 30% в дистанционном режиме согласно решению МВК, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Сегодня 100% колледжей имеют доступ к образовательным информационным ресурсам. Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель управления образования города Нур-Султан Шолпан Кадырова.

«При штатном режиме обучение проводится в подгруппах не более 15 человек, заполняемость аудитории – не более 50%. В штатном режиме проводятся практические и лабораторные занятия по физике, химии, математике и другим предметам. В дистанционном режиме – лекционные занятия по дисциплинам история, казахский, русский и английский языки, самопознание, культурология, социология и другим», – пояснила Шолпан Кадырова.

Производственное обучение и профессиональная практика, лабораторные работы и практические занятия будут проводиться полностью или частично на базе предприятий или в организациях ТиПО, в зависимости от специфики специальностей в малых группах с соблюдением дистанции.

При организации обучения в комбинированном формате расписание аудиторных занятий с указанием времени их начала и завершения составляется отдельно; занятия в аудиториях проводятся с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и масочного режима; организуется перерыв между занятиями индивидуально для каждой группы; читальные залы в библиотеках закрываются, за исключением работы по книговыдаче. Также проводится инструктаж студентов, педагогов, мастеров производственного обучения, родителей о соблюдении санитарно-гигиенических требований. Медицинский работник ежедневно проводит мониторинг посещений и контроль за состоянием здоровья студентов и других работников.

Обеспечение обучающихся местами в общежитии решается за счет действующих 15 общежитий на 2693 мест. На сегодняшний день все нуждающиеся – 1 281 обучающийся по государственному образовательному заказу – обеспечены общежитием. Напомним, ранее о том, как столичные школьники будут обучаться в третьей четверти, объяснила руководитель управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова.