Токаев проголосовал на выборах депутатов парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства отдал свой голос на избирательном участке №58, расположенном во Дворце школьников.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также проголосовал на выборах депутатов Мажилиса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Председатель партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса парламента и маслихатов всех уровней", - написал Укибай в Twitter. При этом он не уточнил, на каком избирательном участке проголосовал первый президент республики.