Самолёт Air Astana вернулся в аэропорт Алматы после вылета

Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы после вылета, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что 17 октября в 16:50 самолёт Embraer 190 Е2 авиакомпании Air Astana выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. Посадка прошла в штатном режиме.

«После замены самолёта пассажиры отправятся в пункт назначения в 21:50 по местному времени. Причиной возврата стала разница показаний индикатора путевой скорости командира и второго пилота. В данный момент ведутся технические работы для устранения возможной неполадки. Перед вылетом самолёт прошёл все необходимые проверки», - отметили в авиакомпании.