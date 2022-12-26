СНГ представит новый механизм сотрудничества в сфере безопасности – Президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению института наблюдателей при СНГ и партнерском сотрудничестве.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках заседания глав государств СНГ.

Токаев отметил, что данные изменения направлены на укрепление партнерства в сфере безопасности.

“Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции содружества на международной арене”, - сказал он.