В Казахстане пройдет референдум в связи со строительством АЭС

БАКУ /Trend/ - В Казахстане пройдет референдум в связи со строительством атомной электростанции.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил в своем обращении к народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая стратегическое наследие Семипалатинского ядерного полигона", - сказал глава государства.

По его словам, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

"В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал Токаев.