Каспийский трубопроводный консорциум намерен увеличить объем транспортировки (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) готов к повышению объемов транспортировки до 83 млн тонн в год.

Об этом в четверг сообщили Trend в компании.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетике с участием иностранного капитала на территории СНГ. Он по-своему уникален, особенно в текущей политико-экономической ситуации в регионе и мире. Протяженность нефтепровода Тенгиз-Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всего экспорта казахстанской нефти, а также сырье российских месторождений, в том числе, расположенных в Каспийском море. Интересы грузоотправителей отслеживаются Банком качества нефти компании. Изначально система КТК задумывалась для поставок, в основном, в средиземноморский регион, но вот уже около 10 лет как поставки вышли далеко за его пределы. Нефть КТК уходит на рынки по всему миру, на НПЗ разных стран.

Транспортировка нефти по нефтепроводу КТК и ее отгрузка на танкеры с выносных причальных устройств в районе Новороссийска начались в 2001 году. В 2022 году общее количество отгруженной нефти превысило 800 млн тонн, в мае 2023 года на Морском терминале КТК был заполнен нефтью 8-тысячный танкер.

Как сообщили в компании, с учетом планов акционеров по увеличению добычи нефти в Западном Казахстане, КТК с 2018 года реализует "Программу устранения узких мест" (ПУУМ) для повышения пропускной способности нефтепровода. Общий бюджет ПУУМ составляет более 600 млн долларов США. В настоящее время основные объекты ПУУМ построены и введены в эксплуатацию, благодаря чему в КТК фактически достигнута готовность к транспортировке нефти в объеме до 72,5 млн тонн в год по территории Казахстана и до 83 млн тонн в год по территории России.

Так, до конца 2023 года Консорциум планирует завершить работы на оставшихся объектах ПУУМ, в 2024 году начать замену участков трубопровода в Атырауской и Астраханской областях, а в 2026 заменить два выносных причальных устройства на Морском терминале.

На вопрос об операционных результатах в КТК ответили, что за первую половину 2023 года по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск транспортировано 32 млн тонн нефти - на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Ранее руководство компании сообщало, что по итогам 2023 года прогнозирует прокачку в объеме 61-62 млн тонн нефти.

В состав акционеров КТК входят: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) – 24%, "КТК Компани" – 7%, АО НК "КазМунайГаз" – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.