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В Казахстане пройдет встреча министров туризма стран ОТГ

Казахстан Материалы 9 октября 2023 16:26 (UTC +04:00)
В Казахстане пройдет встреча министров туризма стран ОТГ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 11 октября 2023 года в казахстанском городе Туркестан планируется 8-я встреча министров туризма стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, на встрече будут рассмотрены вопросы увеличения прямых рейсов между крупными городами государств-членов и наблюдателей ОТГ, увеличение туристического потенциала "Жібек жолы" (Жибек Жолы - село в Туркестанской области), а также развитие туристической отрасли.

"Вместе с тем в рамках мероприятия будет организован Международный туристический форум "Туркестан – туристская столица тюркского мира", - добавил Смадияров.

Напомним, что Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан являются членами Организации тюркских государств.

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