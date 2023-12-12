Казахстан планирует сотрудничать с Google и Amazon Web Services в сфере ИИ

БАКУ /Trend/ - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объявили о намерении установить партнерские отношения с крупными зарубежными компаниями в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении министерства, передает Trend.

Согласно информации, в ноябре в Алматы произошла встреча между руководством АО "Национальные информационные технологии" и представителями европейского отделения Amazon Web Services (AWS), на которой были сформулированы намерения о будущем сотрудничестве и заключении соглашения в рамках решения Outposts. Кроме того, министерство находится в активных переговорах с Google и другими международными компаниями относительно возможного будущего сотрудничества.

Также ведомство сообщило, что в настоящее время проводятся исследования по определению потребности в услугах и потенциале Казахстана в области обслуживания транзита трафика данных. Ожидается, что результаты этих исследований будут доступны к концу текущего года и позволят определить основные характеристики центров обработки данных, такие как объемы вычислительных мощностей, требования к каналам связи и энергообеспечению, местоположение, финансовые и человеческие ресурсы, а также другие параметры.