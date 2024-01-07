В Казахстане подорожали продукты питания

БАКУ /Trend/ - В декабре прошлого года в Северо-Казахстанской области инфляция составила 10,5%, передает Trend.

За год цены на продукты в регионе поднялись почти на 10%. Наибольший прирост цен зафиксирован у яиц (почти 15%), свежей рыбы (14%), фруктов (10%), кондитерских изделий (9%) и мяса (8%). Цены на свежие овощи в целом выросли на 2%, но отдельные продукты, такие как морковь (21%), свекла (19%) и капуста (17%), подорожали значительно. Стоимость лука снизилась на 12%, а картошка удешевилась на 1,5%. Сахар подешевел на 14%, крупы почти на 7%, но рис стал дороже на 37%.

Непродовольственные товары подорожали на 9%, платные услуги - почти на 14%. Предметы, приборы и товары личного пользования подорожали на 21%, мебель и предметы домашнего обихода на 20%, одежда и обувь на 11%, фармацевтическая продукция на 9%. Фактическая арендная плата за жилье увеличилась более чем на 15%, амбулаторные услуги подорожали на 14%, услуги парикмахерских - почти на 15%, страхование - на 3%.