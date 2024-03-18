Казахстан своими ресурсами поддерживает глобальный переход к "зеленой" энергетике - МИД

АСТАНА /Trend/ - Казахстан своими ресурсами и дипломатическим участием поддерживает глобальный переход к "зеленой" и возобновляемой энергетике.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге для журналистов.

"В ответ на последствия изменения климата Казахстан стремится стать углеродно-нейтральным к 2060 году. Мы используем наши ресурсы и дипломатическое участие, чтобы помочь миру перейти к "зеленой" и возобновляемой энергетике. Мы регулярно взаимодействуем с нашими соседями в Центральной Азии для развития взаимоприемлемых решений общих трудностей, таких как растущая проблема нехватки воды", - сказал он.

По словам Василенко, в этой связи Казахстан выступает за создание в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана. Более того, в 2026 году страна созовет Региональный климатический саммит ООН.

"Эти обязательства и инициативы демонстрируют нашу решимость решать глобальные проблемы и способствовать международному сотрудничеству. Надеюсь, вы согласитесь, что их реализация принесет миру большую пользу", - добавил он.