Президент Ильхам Алиев: Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны быть лидерами в борьбе с изменением климата

БЕРЛИН /Trend/ - Как страна, богатая ископаемыми ресурсами, Азербайджан является членом платформы ОПЕК+, что дает нам дополнительное преимущество.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.

"Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны лидировать в борьбе с изменением климата. Таким образом, эти различные платформы создадут у нас хороший дух солидарности, позволив нам достичь наших целей. Как только наша страна была выбрана местом проведения СОР29, ряд СМИ сосредоточили свое внимание на нашем энергетическом портфолио", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.