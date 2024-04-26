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Президент Ильхам Алиев: Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны быть лидерами в борьбе с изменением климата

Политика Материалы 26 апреля 2024 13:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны быть лидерами в борьбе с изменением климата

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - Как страна, богатая ископаемыми ресурсами, Азербайджан является членом платформы ОПЕК+, что дает нам дополнительное преимущество.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.

"Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны лидировать в борьбе с изменением климата. Таким образом, эти различные платформы создадут у нас хороший дух солидарности, позволив нам достичь наших целей. Как только наша страна была выбрана местом проведения СОР29, ряд СМИ сосредоточили свое внимание на нашем энергетическом портфолио", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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