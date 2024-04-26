Президент Ильхам Алиев: Потребность в наших нефтегазовых ресурсах, в том числе на европейских рынках, будут испытывать в течение еще долгих лет

БЕРЛИН /Trend/ - Потребность в наших нефтегазовых ресурсах, в том числе на европейских рынках, будут испытывать в течение еще долгих лет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.

Напомнив о подписании в 2022 году соглашения о партнерстве с ЕС в сфере энергетики, глава государства заявил, что сегодня поставки азербайджанского газа в Евросоюз увеличиваются.