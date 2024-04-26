Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: COP29 позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня

Политика Материалы 26 апреля 2024 12:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: COP29 позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БЕРЛИН /Trend/ - Надеюсь, что COP29 как международная платформа позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня и в то же время успешно развивать отношения с европейскими странами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС, глава государства подчеркнул:

"Надеюсь, эти наши международные связи позволят нам укрепить солидарность. Мы очень нуждаемся в этом. От нас требуются финансирование, солидарность и совместная ответственность".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости