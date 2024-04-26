Резолюция Европарламента необоснованна - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Этот шаг - не что иное, как откровенный политический заказ ряда европейских сил, направленный на дальнейшее ухудшение отношений с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о резолюции Европарламента от 25 апреля 2024 года.

"Автоматическое принятие таких односторонних и предвзятых резолюций без адекватной оценки давно стало обычным явлением для Европейского парламента.

Этот шаг - не что иное, как откровенный политический заказ ряда европейских сил, направленный на дальнейшее ухудшение отношений с Азербайджаном.

В такой обстановке определенные члены Европарламента, руководствуясь своими внутренними соображениями и личными интересами, просто заняты продвижением искаженной картины ситуации в Азербайджане.

Целью тех, кто выступает за принятие подобных документов, является также отвлечение внимания от действительно острых социально-экономических и политических проблем европейского общества.

Кроме того, призывы к санкциям против Азербайджана только осложняют отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Еще раз призываем Европейский парламент прекратить вмешательство во внутренние дела и судебные процессы Азербайджана", - сказал он.

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