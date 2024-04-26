В Азербайджане может быть пересмотрен верхний возрастной предел лиц, плата за обучение которых оплачивается государством

БАКУ /Trend/ - Предложения по вопросу пересмотра или повышения верхнего предела возраста лиц, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, плата за обучение которых выплачивается государством, направлены по назначению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил начальник отдела социального законодательства Милли Меджлиса (парламент) Адиль Велиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

По его словам, изменение возрастных ограничений, связанных с освобождением лиц из уязвимых слоев от платы за обучение, пока не является предметом обсуждения.

"В будущем этот вопрос может быть рассмотрен на законодательном уровне", - отметил он.

Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев поднял вопрос относительно платы за обучение таких лиц, если они поступают в вуз после достижения ими 23 лет.

"На самом деле таких детей не так много, чтобы финансовое бремя было слишком большим. Что касается пересмотра верхнего возрастного предела лиц, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, то это обсуждается с соответствующими органами, ведутся переговоры", - добавил он.

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