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Президент Ильхам Алиев: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

Политика Материалы 26 апреля 2024 13:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.

"Совместно с нашими зарубежными партнерами мы запустили масштабные проекты в рамках зеленого перехода", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира".

По его словам, суммарная мощность проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит только в этом году, составит 1300 мегаватт.

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