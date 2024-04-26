Президент Ильхам Алиев: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

БЕРЛИН /Trend/ - Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.

"Совместно с нашими зарубежными партнерами мы запустили масштабные проекты в рамках зеленого перехода", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира".

По его словам, суммарная мощность проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит только в этом году, составит 1300 мегаватт.