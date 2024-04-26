Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов

Политика Материалы 26 апреля 2024 12:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БЕРЛИН /Trend/ - Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

"Думаю, что международные контакты и активная деятельность Азербайджана в международных организациях позволят нам наводить и укреплять мосты, укреплять солидарность между странами разных континентов", - отметил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости