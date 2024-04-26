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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как страна, принимающая у себя COP29, находится в процессе активной подготовки

Политика Материалы 26 апреля 2024 12:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как страна, принимающая у себя COP29, находится в процессе активной подготовки

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - Азербайджан как страна, принимающая у себя COP29, находится в процессе активной подготовки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» 26 апреля в Берлине.

Подчеркнув, что у Азербайджана осталось меньше года для проведения этого глобального мероприятия, глава государства отметил: «Мы делаем все возможное, чтобы добиться хороших результатов».

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