Президент Ильхам Алиев: То, что нас единогласно выбрали местом проведения COP29, является признанием нашей деятельности в области "зеленой" энергетики

БЕРЛИН /Trend/ - То, что нас единогласно выбрали местом проведения COP29, является признанием нашей деятельности в области "зеленой" энергетики
Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.
Подчеркнув, что у Азербайджана осталось меньше года для проведения этого глобального мероприятия, глава государства отметил:
"Мы делаем все возможное, чтобы добиться хороших результатов".