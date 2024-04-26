Президент Ильхам Алиев: То, что нас единогласно выбрали местом проведения COP29, является признанием нашей деятельности в области "зеленой" энергетики

БЕРЛИН /Trend/ - То, что нас единогласно выбрали местом проведения COP29, является признанием нашей деятельности в области "зеленой" энергетики

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

Подчеркнув, что у Азербайджана осталось меньше года для проведения этого глобального мероприятия, глава государства отметил:

"Мы делаем все возможное, чтобы добиться хороших результатов".