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Президент Ильхам Алиев: То, что нас единогласно выбрали местом проведения COP29, является признанием нашей деятельности в области "зеленой" энергетики

Политика Материалы 26 апреля 2024 12:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: То, что нас единогласно выбрали местом проведения COP29, является признанием нашей деятельности в области "зеленой" энергетики

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - То, что нас единогласно выбрали местом проведения COP29, является признанием нашей деятельности в области "зеленой" энергетики

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

Подчеркнув, что у Азербайджана осталось меньше года для проведения этого глобального мероприятия, глава государства отметил:

"Мы делаем все возможное, чтобы добиться хороших результатов".

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