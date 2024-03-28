Азия в 2024 году обеспечит свыше половины роста мирового ВВП - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - В этом году Азия обеспечит 60 процентов роста мирового ВВП.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань.

"Ожидается, что в этом году Азия обеспечит 60 процентов роста мирового ВВП. На долю континента приходится 53 процента мировой торговли, здесь расположены несколько крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира. Прямые иностранные инвестиции в Азию значительно выросли за последние годы. В этом регионе также расположены ведущие технологические центры мира, обеспечивающие 70 процентов патентных разработок. Континент располагает значительными человеческими ресурсами, 21 из 30 крупнейших городов мира находится в Азии. Из ожидаемых 30 триллионов долларов США роста потребления среднего класса к 2030 году только 1 триллион долларов, как предполагается, придется на западные экономики. В совокупности все эти факторы указывают на так называемый "Азиатский ренессанс"", - отметил лидер Казахстана.

По словам Токаева, Азиатский регион имеет хороший потенциал для продолжения стимулирования глобального роста и развития в предстоящие годы.

"В этом отношении Боаоский форум стал воплощением азиатского инновационного подхода к достижению всеобщего экономического прогресса. Он также зарекомендовал себя как исключительный символ приверженности Китая глобальному развитию", - добавил он.

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