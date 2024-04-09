Президенты России и Казахстана провели телефонный разговор

АСТАНА /Trend/ - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кремль, в ходе телефонного разговора подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования. Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу.

Затронуты также некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве независимых государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений.

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