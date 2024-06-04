Ahlers Logistics видит потенциал для дальнейшего расширения своих услуг вдоль Среднего коридора – Йохан Эльзес (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Бельгийская компания Ahlers Logistics видит потенциал для дальнейшего расширения своих услуг вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор), сказал Trend в эксклюзивном интервью директор по развитию новых рынков компании Ahlers Logistics Йохан Эльзес.

Роль Среднего коридора в деятельности Ahlers Logistics

"Офисы Ahlers Logistics работают в Центральной Азии более 25 лет. Компания видит важность маршрутов в Казахстан и через него. Средний коридор, включая его транскаспийский мультимодальный маршрут, имеет решающее значение для западных компаний. Он предлагает альтернативный путь между Европой и Азией, особенно с учетом санкций, которые были применены в отношении традиционных маршрутов", - сказал он.

По его словам, компания Ahlers Logistics использует свой опыт на всем протяжении коридора, не только в Центральной Азии, но также в Грузии и Турции, чтобы обеспечить бесперебойное движение грузов по этому маршруту.

"Данный маршрут соединяет наш хаб в Китае с Европой и наоборот. Наша цель — предоставить компаниям эффективные логистические решения, чтобы они могли извлечь выгоду из возможностей этого маршрута. Благодаря нашему опыту работы на сложных рынках, мы помогаем нашим клиентам справиться со сложностями глобальной торговли и воспользоваться возможностями Среднего коридора", - отметил он.

Он подчеркнул, что для Ahlers Logistics соблюдение требований является краеугольным камнем бизнеса.

"Есть и другие маршруты. К примеру, транспортный коридор Север-Юг. Хотя он и является жизненно важным связующим звеном для торговли, он подвержен санкциям. Наша клиентская база состоит из западных компаний, которые ищут новые маршруты в Центральную Азию и Китай в обход России и Ирана. И в этой связи, мы видим значительный потенциал в дальнейшем расширении наших транспортных услуг по ТМТМ", - пояснил он.

По его словам, Средний коридор не только предлагает доступ к быстро развивающимся рынкам, но и облегчает торговые пути на Ближний Восток, в Северную Африку и европейско-средиземноморский регион.

"Наше внимание сосредоточено на использовании наших комплексных решений и глубоком понимании проблем региона, чтобы предлагать их европейским и американским компаниям. Мы понимаем проблемы, возникающие из-за ограниченной мощности инфраструктуры и колебаний цен на транспортировку. В рамках ТМТМ по-прежнему отсутствует сотрудничество между участвующими государствами. Это создает значительное бремя для наших клиентов, которые вынуждены одновременно ориентироваться на требования пяти разных стран, включая таможенные процедуры, соблюдение законодательства, протоколы сертификации и многое другое", - сказал он.

Йохан Эльзес упомянул, что компания Ahlers Logistics выступает в качестве единого контактного лица, плавно решая все проблемы на маршруте.

"Для решения этих задач мы используем подход, основанный на данных, обеспечивая прозрачные структуры ценообразования и обновления в режиме реального времени для наших клиентов. У нас есть сильная команда экспертов по закупкам в Турции, Грузии, Азербайджане и Казахстане. Благодаря стратегическому партнерству, инвестициям, и приверженности европейским стандартам и практикам устойчивого развития, мы стремимся еще больше расширить наше присутствие и возможности вдоль Среднего коридора", - подчеркнул он.

Деятельность компании в Казахстане и регионе

Говоря о деятельности в Казахстане, директор подразделения отметил, что Ahlers Logistics работает в стране более 25 лет, развивая богатый портфель местных партнеров и укрепляя долгосрочные отношения в регионе.

"У нас есть эксперты по закупкам в ключевых точках – Алматы, Стамбуле, Измире, Поти и Баку. Они играют решающую роль в формировании пула надежных транспортных компаний, включая сертифицированных поставщиков для безопасной перевозки чувствительных грузов", - сказал он.

По его словам, компания видит препятствия для операторов связи в Центральной Азии и на Кавказе.

"К ним относятся небольшой автопарк, ограниченные маршруты и недостаточный бюджет для покрытия рисков или инвестиций в такие вещи, как безопасность, международная сертификация и ИТ. Плюс нестабильность на местных рынках, таких как в Турции, где компании часто становятся банкротами из-за высокой конкуренции и инфляции. Однако, используя нашу обширную сеть, мы умело решаем эти проблемы, чтобы расширить возможности наших клиентов в регионе. В конечном итоге, мы несем ответственность за обеспечение надежного обслуживания", - пояснил Йохан Эльзес.

Он добавил, что в целом, Ahlers Logistics рассматривает Центральную Азию как перспективное направление для инвестиций.

Инвестиционный проект в Казахстане

"В соответствии с этим видением, мы планируем построить в Алматы склад класса А, отвечающий всем европейским стандартам. Предлагая комплексные логистические решения, адаптированные к потребностям западных компаний, перемещающихся по этому стратегическому маршруту, мы стремимся укрепить нашу позицию как надежного одностороннего поставщика логистических решений в регионе, опираясь на наш опыт в сочетании с нашими собственными активами", - сказал он.

Он также упомянул, что текущий портфель Ahlers Logistics в Центральной Азии достаточно широк: от табачных изделий и проектных грузов, до химикатов и тяжелого машиностроения.

"Постоянное расширение нашей клиентской базы в регионе является стратегическим приоритетом для Ahlers Logistics, поскольку мы стремимся использовать возможности, открывающиеся в рамках Среднего коридора. Чтобы подчеркнуть нашу приверженность, в марте мы подписали соглашения о сотрудничестве с "Kazakh Invest". Кроме того, мы тесно сотрудничаем с местными бизнес-ассоциациями, такими как Торговая палата Бенилюкса, AWEX и Flanders Investment and Trade", - заключил Йохан Эльзес.

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