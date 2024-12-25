В Казахстане полиция начала расследование авиакатастрофы в Актау

БАКУ/Trend/ - В Казахстане полиция начала расследование причин крушения самолета ЗАО Azerbaijan Airlines близ Актау, передает в среду Trend со ссылкой на МВД Казахстана.

«На место происшествия выехали представители МВД, транспортной полиции и прокуратуры. Установление причин продолжается, начато досудебное расследование по ст. 344 УК РК («Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что пассажирский самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.